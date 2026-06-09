7 libros de Peppa Pig para regalar en un cumpleaños; originales, divertidos y didácticos

Comenzar a experimentar la curiosidad y el amor por la lectura puede ser mucho más fácil si se acompaña de los personajes más amados por los niños. Si estás en busca del mejor regalo de cumpleaños para alguien en edad preescolar, te van a encantar los siguientes libros de Peppa Pig.

Los libros que aquí te mostraremos puedes encontrarlos fácilmente para comprar en línea o también en algunas tiendas físicas.

7 libros de Peppa Pig para regalar a niños y niñas

|Crédito: Hasbro/eOne

1. "Aprende con Peppa Pig: Los Tres Cerditos y La Sirenita"

Comenzamos con una gran opción para los niños que están comenzando a identificar palabras y relacionarlas. En este libro, "Papá Cerdito" cuenta a sus hijos las historias clásicas de "Los Tres Cerditos" y "La Sirenita", cada una contiene pictogramas para facilitar la lectura. Tiene 32 páginas.

2. "Cuentos de piratas, gnomos y princesas para ir a dormir"

|Crédito: Hasbro / eOne

Es un recopilatorio de cuentos con hermosas ilustraciones y apariciones de los personajes de Peppa Pig. Cuenta con 96 páginas en total y está en español.

3. Libro de Peppa Pig "La escuela"

|Crédito: Hasbro / eOne / Mega Ediciones

Se trata de un libro bilingüe con diversas actividades y dibujos para colorear de Peppa Pig; contiene ejercicios para aprender palabras y números, además de vocabulario en inglés. Consta de 24 páginas.

4. "¡Juega al escondite! Busca y encuentra"

|Crédito: Hasbro / eOne

Aquí tenemos un libro de Peppa Pig que ofrece la oportunidad de divertirse con el clásico juego de encontrar objetos y personajes dentro de imágenes llenas de detalles. Contiene 24 páginas.

5. "50 ideas para crear y jugar con Peppa"

|Crédito: Hasbro / eOne

Es una recopilación de actividades y manualidades dedicadas a Peppa Pig y su familia, con la idea de fomentar la creatividad, la concentración, memoria visual y destrezas manuales. Consta de 64 páginas.

6. Libros de Peppa Pig en caja

|Crédito: Hasbro / eOne / Ladybird

Se trata de una colección de libros de Peppa Pig para niños pequeños, en formato de caja para que tengan su primera biblioteca. Son 6 libros mini con pequeños cuentos; están escritos en inglés, por lo que pueden resultar una oportunidad perfecta como parte de su aprendizaje de un segundo idioma.

7. "Aprendo con Peppa. Práctica con el lápiz: trazos y formas"

|Crédito: Hasbro / eOne

Para los niños que están empezando a trazar sus primeras letras, este puede ser el regalo perfecto. Es un libro cuyo principal objetivo es que los pequeños desarrollen la motricidad fina y la curiosidad por identificar letras minúsculas y mayúsculas dentro de palabras, que a su vez relacionan con objetos.