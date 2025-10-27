inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Exploradores

Bluey le enseñará a Jack a ser valiente. El papá de Jack se perdió y no sabe cómo llegar a la escuela de su hijo, tanto él como su padre tendrán una travesía.

Bluey juega con sus amigos a los exploradores a la salida de la escuela. Al amigo de Bluey, Jack, no le gustan las exploraciones ni ser líder de la embarcación, pero sus amigos lo motivarán para qué logré la misión y llegué a Australia. El papá de Jack también tendrá que enfrentarse a su propia travesía para que pueda llegar a la escuela de su hijo.

Caricaturas para niños
