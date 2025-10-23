inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Limpieza

Mamá y papá solo terminarán sus tareas si Bluey y Bingo pueden caminar correctamente por una vez... ¡Algo que es mucho más fácil de decir que de hacer!

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Bluey es una adorable e incansable perrita pastor granadero australiano que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. ¡Bluey se vale de su energía y su imaginación sin límites para descubrir, reír y jugar con todos sus amigos y su familia! ¡Acompaña a Bluey, Bingo, Bandit y Chilli en todas sus aventuras!

Caricaturas para niños
