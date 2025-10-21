inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Mini Bluey

Bluey y su hermana Bingo son muy diferentes a pesar de pertenecer a la misma familia, así que buscarán ser iguales siendo dos pequeñas Bluey, ¿funcionará?

Bluey es muy desordenada y Bingo no. Papá y Mamá están muy sorprendidos con lo diferentes que son a pesar de ser hermanas. Papá piensa que muchas cosas serían más fáciles si ambas niñas fueran iguales en ciertas cosas y eso le da una idea a Bluey. Bluey y Bingo deciden que serán iguales, así que le cambian el color a Bingo y la convierten en una mini Bluey. Pero dos Bluey resultan más complicadas de lo esperado, así que deciden volver a cambiar y en esta ocasión ser dos Bingos, ¿funcionará?

