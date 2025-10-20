Bluey | Promesas

Bluey le prometió a su mamá que recogería el rompecabezas que estaba usando y no lo cumplió. Papá prometió llevarlas a la librería, pero Bluey y Bingo quisieron quedarse un rato más en los trampolines. Cuando Bluey y Bingo salen de los trampolines, quieren ir a la librería, pero su padre les dice que ya está cerrado el lugar, pues, salieron muy tarde. Mamá les enseñará el valor de una promesa.