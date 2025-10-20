inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Kidsiete
Video

Bluey | Promesas

Bluey está molesta porque Papá no cumplió su promesa de llevarlas a la biblioteca. Bluey, Bingo y su papá aprenderán juntos el valor de una promesa.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Kidsiete
Compartir
  •   Copiar enlace

Bluey le prometió a su mamá que recogería el rompecabezas que estaba usando y no lo cumplió. Papá prometió llevarlas a la librería, pero Bluey y Bingo quisieron quedarse un rato más en los trampolines. Cuando Bluey y Bingo salen de los trampolines, quieren ir a la librería, pero su padre les dice que ya está cerrado el lugar, pues, salieron muy tarde. Mamá les enseñará el valor de una promesa.

Caricaturas para niños
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×