Bluey | Imitador

Bluey y su papá se dirigen al veterinario para rescatar un loro que se encontraron en el camino. Bluey aprenderá mucho viendo a su papá enfrentar la situación.

Actualizado el 18 septiembre 2025 18:37hrs
Bluey está jugando a imitar todo lo que hace su papá. Durante la caminata, Bandit y Bluey se encuentran a un pequeño loro que está lastimado. Bluey y su papá lo llevan al veterinario para ayudarlo a recuperarse. Lamentablemente, las cosas no salen como querían y Bluey aprenderá mucho sobre la vida.

