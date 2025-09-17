Bluey | Imitador
Bluey y su papá se dirigen al veterinario para rescatar un loro que se encontraron en el camino. Bluey aprenderá mucho viendo a su papá enfrentar la situación.
Bluey está jugando a imitar todo lo que hace su papá. Durante la caminata, Bandit y Bluey se encuentran a un pequeño loro que está lastimado. Bluey y su papá lo llevan al veterinario para ayudarlo a recuperarse. Lamentablemente, las cosas no salen como querían y Bluey aprenderá mucho sobre la vida.
