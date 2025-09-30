inklusion logo Sitio accesible
Bluey | Restaurante elegante

Bluey y Bingo invitan a sus papás a jugar al restaurante elegante, pues quieren enseñarles lo que es el romance, pero Bandit olvidó cómo ser romántico.

Bluey y Bingo van con sus padres para pedirles si se pueden dar un beso delante de ellas, pero Chilli les pregunta por qué le están pidiendo eso, y ellas, emocionadas, les dicen que es algo muy romántico que les gusta ver, pero entonces a las dos se les ocurre una gran idea: jugar al restaurante elegante para que tengan una velada romántica, pero Chilli y Bandit se la pasan en silencio toda la noche y cuando Bingo decide prepararles un platillo especial, Bandit decide hacer un gesto romántico por Chilli.

