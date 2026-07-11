Las caricaturas Bluey y Peppa Pig están entre las producciones más populares para el público infantil. Ambas se transmiten en diferentes países del mundo gracias a sus historias centradas en la familia, el juego y las experiencias cotidianas. Es por ello que traemos para ti los 5 capítulos más divertidos de cada serie infantil, aunque estos de Paw Patrol también te pueden gustar.

Cada producción tiene un estilo diferente y varios de sus episodios se han convertido en los favoritos tanto de niños como de adultos por el equilibrio entre humor, imaginación y situaciones con las que muchas familias se identifican. Mientras que estos 3 capítulos de Bluey que les enseñarán a tus hijos a compartir y ser amables.

Bluey o Peppa Pig: los 5 capítulos más divertidos de cada serie infantil|Panadería

Capítulos más divertidos de Bluey y Peppa Pig

1. Grannies: Es uno de los capítulos más recordados de la primera temporada, pues Bluey y Bingo interpretan a dos ancianas llamadas Janet y Rita e inventan situaciones absurdas que provocan carcajadas tanto en los personajes como en los espectadores.

2. Dance Mode: Toda la familia debe cumplir una promesa hecha a Bingo: permitirle activar un "modo baile" en cualquier momento. La historia genera escenas inesperadas en lugares públicos y muestra cómo el humor puede surgir de situaciones cotidianas.

Bluey o Peppa Pig: los 5 capítulos más divertidos de cada serie infantil|Panadería

3. Hammerbarn: Bluey y Bingo acompañan a sus padres a una tienda de decoraciones para el hogar. Las hermanas convierten los artículos en parte de un juego imaginario que termina con varias situaciones cómicas.

4. Muddy Puddles: El episodio dio origen a una de las escenas más representativas de toda la franquicia: los saltos sobre charcos de lodo. Esa secuencia se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de Peppa Pig.

5. The Funfair: Peppa y su familia visitan una feria con juegos mecánicos y actividades recreativas. La historia presenta varias situaciones humorísticas protagonizadas por Papá Pig y mantiene uno de los ritmos más dinámicos de la serie.