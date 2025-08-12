Bluey | Pavlova

Bingo quiere comer una rica rebanada de Pavlova, pero mamá no le da permiso. Lo que mamá quiere es que Bingo coma algo más saludable como el edamame. Bluey sabe cómo ayudar a su pequeña hermana y la invita a jugar al restaurante. Bandit sabe perfectamente lo que traman sus hijas y en forma de juego le enseñará a Bingo que los edamames también pueden ser muy ricos.

