Bluey y Bingo: 4 figuras de LEGO ideales para que los niños aprendan a resolver problemas y ser resilientes este regreso a clases 2026

Es oficial, las vacaciones están a punto de terminar, sin embargo antes de que los más pequeños de la casa vuelvan a la escuela te presentamos algunas figuras de LEGO ideales para que aprendan habilidades como el trabajo en equipo y la resiliencia.

Bluey y Bingo: Figuras de LEGO para que los niños aprendan a resolver problemas y sean resilientes en la escuela

Estas figuras de LEGO incluyen a Bluey y Bingo por lo que no importa qué personaje prefiera el niño o la niña, para ambos hay opciones perfectas para divertirse. Es importante mencionar que un adulto debe supervisar la actividad para evitar que los niños intenten ingresar alguna pieza en su boca ya que esto podría ser muy peligroso.

Bluey y Bingo: Casa familiar de LEGO

Esta idea es perfecta para que los niños aprendan a resolver problemas ya que deberán armar la casa familiar de Bluey y Bingo. Es un juguete ideal para niños mayores de tres años y cuenta con 83 piezas por lo que seguro pasarán varias horas armándola. Al unir piezas los niños no solo resulven probemas sino que desarrollan resiliencia y trabajo en equipo.

Bluey y Bingo: Figuras de LEGO en versión "abuelita"

Esta idea de LEGO es una de las más tiernas ya que consiste en una figura que incluye 80 piezas y el ideal para niños de más de 4 años, pero lo que la hace especial es que los personajes de Bluey y Bingo lucen como abuelitas que construllen además de que están en un carrito. La resolución de problemas la llevarán a cabo cuando ensamblen pieza por pieza en el lugar que le corresponde.

Bluey y Bingo Figuras de Lego para niños y niñas|Crédito: LEGO

Bluey y Bingo: Excursión familiar

Este LEGO, el cual incluye más de 133 piezas es perfecto para niños mayores de 4 años. Armarlo será uno de los planes favoritos para todos los pequeños, especialmente para aquellos que aman la playa ya que el set incluye tablas de surf y castillos de arena.

Bluey y Bingo: Familia para construir

Esta figura de LEGO es perfecta para los niños que aman a los personajes de Bluey y Bingo ya que tendrán la oportunidad de construir las figuras de estos en gran volumen por lo que funcionarán perfecto como decoración o juguetes. Si en algún momento algo no funciona o deben repetir algún paso desarrollarán resiliencia ante los problemas.

Con estas actividades los niños no solo aprenderán sino que también se divertirán antes de entrar a clases.