El regreso a clases de educación básica fue este 31 de agosto y el ciclo escolar 2026-2027 concluirá el 9 de julio del próximo año. Es por ello que traemos para ti este calendario escolar de los Saja Boys, la banda antagónica de la película KPOp Demon Hunters. Lo mejor de todo es que está en PDF para imprimir, es gratis y es de lunes a viernes, como el diseño inspirado en Masha y el Oso.

La propuesta está inspirada en los Saja Boys, el grupo rival de HUNTRIX de KPop Demon Hunters, película de Netflix que retrata a esta banda de chicos, que en realidad son demonios y que aparece como uno de los principales obstáculos para Rumi, Mira y Zoey.

Calendario escolar de los Saja Boys en PDF para imprimir | De lunes a viernes y GRATIS|Spotify

El calendario de los Saja Boys en PDF

Este calendario puede incluir una cuadrícula de lunes a viernes, espacios amplios para escribir y una sección adicional para pendientes. También puede incorporar los nombres de Jinu, Romance, Abby, Mystery y Baby Saja como decoración, además de elementos inspirados en la estética musical de la película, como lo son sus 2 más grandes éxitos: “Soda Pop” y “Your Idol”.

Para imprimir el calendario da click a la imagen.



El formato también puede utilizarse para colocar una marca al completar cada actividad y llevar un seguimiento de los pendientes durante la semana o para que el estudiante escriba las tareas o compromisos que tendrá durante la semana en la escuela.

El calendario puede tener todas las fechas del ciclo escolar 2026-2027 o llevar las fechas por semanas. Un punto negativo que tiene la primera opción es que la SEP puede realizar ajustes a este. Por lo anterior, se recomienda verificar si existe alguna modificación de puentes, días feriados o vacaciones.

Con una estructura de lunes a viernes, espacios para pendientes y decoración inspirada en los Saja Boys, el calendario puede convertirse en una herramienta visual para organizar las actividades de la escuela de cada semana.