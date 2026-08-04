6 capítulos de Bluey para aprender de tolerancia entre los niños desde edad temprana; son perfectos para disfrutar en vacaciones de verano

Hay programas infantiles que van mucho más allá del entretenimiento, y aquel protagonizado por la familia Heeler es un excelente ejemplo que fusiona diversión con importantes lecciones para chicos y grandes. En estas vacaciones de verano, checa con tus hijos y sobrinos los siguientes capítulos de Bluey que son ideales para aprender sobre la tolerancia.

6 capítulos de Bluey para aprender de tolerancia

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1. "Paseo en carrito"

En este querido capítulo de Bluey, nuestra protagonista pone a prueba su paciencia y tolerancia cuando Bandit la lleva de paseo a bordo de un carrito rojo; ella quiere llegar al parque, pero Bandit se detiene continuamente para platicar con otros adultos. Aquí, Bluey debe aprender a gestionar sus emociones y comunicar a su padre que requiere su atención.

2. "Ejército"

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A través del personaje de Jack, a quien se le dificulta recordar instrucciones y quedarse quieto, en este episodio de Bluey los niños pueden aprender que no existe una manera "estándar" y única para comunicarse y comportarse. Personajes como Rusty, a través de la aceptación y tolerancia, encuentran maneras de conectar con todos.

3. "El cartel"

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Uno de los capítulos de Bluey que más han conmovido al público porque trata sobre la posibilidad de que los Heeler cambien de casa de manera permanente. Habla sobre la tolerancia ante los cambios y la incertidumbre, temas que afectan tanto a niños como adultos.

4. "Mercados", uno de los capítulos de Bluey que tratan de tolerancia y diversidad

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En este episodio, Bluey conoce algunas características de una cultura distinta a partir de una visita al mercado con su amiga Indy. Por ejemplo, Indy no come los mismos alimentos que los Heelers ni tampoco tiene el mismo estilo de vida.

5. "La emboscada"

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En este capítulo, mientras Bluey está en la búsqueda de una máquina de escribir se exploran las diferentes habilidades y características de sus amigos Snickers y Winton. La clave aquí es aprender a convivir con diferentes tipos de personas aplicando la tolerancia y de forma respetuosa.

6. "Los barcos"

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No siempre los amigos se encuentran en la misma etapa de la vida que uno, eso es normal y está bien. "Los barcos" es un capítulo donde Bluey tiene que dar espacio a Mia y Capitán, sin temor a que su vínculo se rompa.

