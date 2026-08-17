4 capítulos de ‘Bluey’ y ‘Plim Plim’ para aprender a cuidar las cosas ajenas y no romperlas

'Bluey' y 'Plim Plim' son caricaturas que se han destacado por hablar de temas sencillos para que los niños puedan entender ciertos temas mientas ellos se divierten. Razón por la que se ha vuelto popular entre los usuarios.

Si quieres que los pequeños de tu casa entiendan la importancia de cuidar las cosas ajenas y que no deben romperlas, quédate, te detallaremos 4 capítulos que serán de gran ayuda.

4 capítulos de 'Bluey' y 'Plim Plim' para que los niños aprendan a cuidar las cosas ajenas

Es importante que ha temprana edad, los niños entiendan la importancia de cuidar las cosas ajenas, ya que de esta manera podrán mantenerlos en buenas condiciones por más tiempo y tener una buena convivencia. Para que les puedas enseñar eso, considera mostrarle los siguientes 4 capítulos de 'Bluey' y 'Plim Plim':

"Varita de Plumas" de Bluey

Un capítulo en el que 'Bluey' se encuentra una varita mágica, que en un inicio le generó mucha emoción, ya que era capaz de hacer que todas las cosas se hicieran muy pesadas, pero al poco tiempo se convirtió en algo terrible, ya que le empieza a generar terribles problemas en casa.

"¡A jugar con cuidado!" de Plim Plim

En esta tierna canción, el pequeño payaso se encarga de dar una valiosa lección a los niños, ya que no solamente habla de la importancia de cuidar las cosas, también resalta que debemos proteger a nuestros amigos al momento de jugar, disfrutando del momento sin romper nada.

"El señor mono" de Bluey

Toda la trama empieza cuando el papá de Bluey se percata de que los niños tienen demasiados juguetes por lo que llega el momento de deshacerse de alguno de ellos, ante esa situación, deben demostrar ante todos que Sr. Monkeyjocks es especial para que no forme parte de la basura. Siendo una clara representación de como en algunas ocasiones le tenemos afinidad a ciertos objetos materiales, y hacemos lo posible por evitar dañarlas.

"El parque del reciclado" de Plim Plim

En este capítulo de Plim Plim, los niños entienden la relevancia de reutilizar ciertos desechos, valorando lo que ya tienen y entendiendo que pueden usarlo por más tiempo de lo que se piensa. Usando la regla de reciclar y reutilizar, una gran lección para los pequeños.