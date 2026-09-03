4 capítulos de Bluey recomendados para que los niños aprendan a intentar cosas nuevas

La infancia suele ser una de las etapas mejor recordadas por muchas personas, pues hace falta recordar para regresar a esos días en los que todo era nuevo y llamativo y queríamos entenderlo todo, aunque a decir verdad, no todos tienen la misma felicidad para explorar el mundo.

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Afortunadamente hoy en día hay caricaturas infantiles como Bluey, quien en sus capítulos junto a Bingo, Bandit, Chilli y sus amigos pueden ayudar a los niños a intentar cosas nuevas, sobre todo a sentirse acompañados y que explican que cada uno de estos tiene ritmos distintos.

Capítulos de Blue para que le dan apoyo a los niños se atrevan a hacer cosas nuevas

Estos son algunos de los capítulos que podrías ver en familia que enseñan a los niños a hacer cosas distintas y a tener mayor perspectiva sobre la vida.

