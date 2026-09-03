4 capítulos de Bluey recomendados para que los niños aprendan a intentar cosas nuevas
¡Estos son algunos de los capítulos de la caricatura de Bluey que pueden ayudar a los niños a intentar cosas nuevas!
La infancia suele ser una de las etapas mejor recordadas por muchas personas, pues hace falta recordar para regresar a esos días en los que todo era nuevo y llamativo y queríamos entenderlo todo, aunque a decir verdad, no todos tienen la misma felicidad para explorar el mundo.
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Afortunadamente hoy en día hay caricaturas infantiles como Bluey, quien en sus capítulos junto a Bingo, Bandit, Chilli y sus amigos pueden ayudar a los niños a intentar cosas nuevas, sobre todo a sentirse acompañados y que explican que cada uno de estos tiene ritmos distintos.
Capítulos de Blue para que le dan apoyo a los niños se atrevan a hacer cosas nuevas
Estos son algunos de los capítulos que podrías ver en familia que enseñan a los niños a hacer cosas distintas y a tener mayor perspectiva sobre la vida.
- La Playa: Cuando la familia se encuentra de vacaciones en la playa, Chilli (la mamá de Bluey) decida dar una caminara sola pero Bluey decide seguirla, lo que sin darse cuenta, la obliga a caminar una larga distancia ella sola y se debe de enfrentar a los demás imprevistos que hay en la playa, lo que le hace darse cuenta que puede enfrentar nuevos retos por su cuenta.
- La Bici: En este capítulo podemos ver a Bluey experimentando frustración tras no poder andar en bicicleta, lo que casi la obliga a rendirse, aunque finalmente observa y aprende de su hermana Bingo y de sus amigos Muffin y Bentley, quienes intentan cosas difíciles y quienes lucen motivados con tal de cumplir sus metas.
- El Arroyo: Bluey se aburre de ir al porque de siempre, por lo que Bandit, su papá la lleva junto a Bingo y Mackenzie a un nuevo lugar. Al llegar al arroyo, esta se da cuenta de lo incómodo que es estar llena de lodo, insectos y demás plantas extrañas para ella, lo que le hace describir más sobre la naturaleza y la oportunidad de experimentar cosas nuevas y aun así divertirse.
- Mariposa: Aquí podemos ver a Bingo siendo excluida de los juegos por Bluey y Judo debido a que esta es “demasiado chica”. Aunque poco después Bluey se da cuenta de su error y descubre que el ser un poco mayor no debe de darle derechos sobre los demás enseñando a los niños sobre el poder de sus palabras y decisiones.