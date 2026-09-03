LISA de BLACKPINK llega a los cines de México con “Always Lalisa": cuándo se estrena y fecha de preventa de boletos

La espera terminó para los fans de LISA integrante de BLACKPINK al confirmarse que llevará su historia a la pantalla grande con “Always Lalisa”, un documental que llegará a los cines y en pantalla IMAX de distintos países y que promete mostrar una faceta que pocas veces queda frente a las cámaras.

De acuerdo con información oficial, este proyecto está dirigido por Sue Kim, quien sigue un periodo decisivo en la vida de LISA, cuando se alejó temporalmente de BLACKPINK para concentrarse en su carrera como solista, explorar nuevos proyectos y descubrir qué quería ser fuera de la famosa agrupación surcoreana.

Asimismo, este proyecto también muestra parte de los momentos más importantes de esta etapa en la que se encontraba sola y se dedicaba a la creación de nuevos temas y el lanzamiento de Alter Ego, hasta su incursión en la actuación y su preparación para presentarse como solista en Coachella.

Ante esta revelación, la noticia ha generado emoción entre sus seguidores mexicanos, pues las principales cadenas de cine como Cinepolis y Cinemex han confirmado que ‘Always Lalisa’ llegará a sus salas en México. Los anuncios dados a conocer en redes sociales señalan que la cinta podrá disfrutarse a partir del 12 de octubre de 2026 y que se contará con preventa.

¿Cuándo se verá ‘Always Lalisa’ en los cines de México?

La película tendrá su estreno en cines a nivel mundial el 12 de octubre de 2026, con una exhibición limitada que también contempla salas IMAX.

En México, Cinemex ya anunció oficialmente la llegada de la producción para el 12 de octubre. Sin embargo, por el momento no se han dado a conocer los días adicionales de exhibición, horarios ni el listado completo de complejos; esos detalles serán publicados conforme se acerque la preventa la cual está programada para el 9 de septiembre.

Por ahora, las cadenas de cine no han revelado el precio de las entradas para ‘Always Lalisa’, también no se ha confirmado si habrá un precio diferente para las funciones IMAX. Sin embargo, se cree que los costos podrían estar basados como en anteriores producciones de concierto -películas que se han transmitido y este cambiaría dependiendo de la sala que se elija, que pueden ir desde los 90 pesos hasta los 300.