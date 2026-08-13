4 capítulos de ‘Masha y el oso’ y ‘Plim Plim’ para aprender a manejar el enojo y la frustración

A temprana edad es importante que los niños puedan aprender a manejar el enojo y la frustración, con la finalidad de que entiendan lo que sienten, evitando caer en acciones sin medida. En los capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' pueden tener esas pequeñas lecciones.

Es así que te dejaremos 4 episodios que debes ver, alternativas ideales para que los pequeñines de tu casa, puedan aprender al respecto mientras se divierten.

4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' para manejar el enojo

Manejar el enojo y la frustración es algo indispensable dentro de nuestra vida, ya que son sentimientos que no podemos negar, pero que debemos controlar para evitar que ciertos problemas crezcan. Por eso a temprana edad debemos inculcar esos temas a los pequeños. Para que lo puedas empezar a hacer, estos son los 4 capítulos de 'Masha y el Oso' y 'Plim Plim' de que debes colocar, una forma de aprender de forma divertida:

La Receta Perfecta de 'Masha y el Oso'

La historia del capítulo se centra en que Masha al cocinar las cosas no salen como ella esperaba, generando que ella entre en desesperación. Un sencillo escenario que le enseña a los pequeños que la equivocación es normal, por lo que no deben caer en la impulsividad, ya que eso puede empeorar la situación.

"Lahora del piano" de Masha y el Oso

Es un capítulo vemos que Masha tiene que aprender a manejar su tolerancia, ya que la perseverancia y la paciencia se pueden convertir en grandes aliados para lograr nuestras metas. Algo difícil pero que al final trae grandes beneficios.

"Antes de reaccionar" de Plim Plim

Una canción y video en el que nuestros personajes tienen que aprender a manejar sus emociones intensas, con la finalidad de que puedan calmarse antes de reaccionar negativamente hacia los demás. Invita a todos a respirar hondo y detenernos un poco a analizar la situación.

El Mundo de las Emociones de Plim Plim

Hay un álbum completo de Plim Plim donde los pequeños pueden entender cada una de las emociones con canciones, desde sentimientos negativos y positivos, con la finalidad de que puedan tener un mejor entendimiento de lo que perciben, sin la necesidad de negarlo.

