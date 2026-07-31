3 capítulos de “Pocoyo” que tienen que ver los niños para aprender de matemáticas antes de entrar a clases

Por ahora, son muchos los niños que están disfrutando de sus vacaciones, días en el que podrán levantarse a la hora que quieran y olvidarse por un instante de las tareas. Sin embargo, ese puede ser un gran momento para que disfruten de los capítulos de Pocoyo mientras aprenden matemáticas.

Así como #Pocoyo y sus amigos únete para generar millones de sonrisas. #UnRegaloUnaSonrisa

Para que comiencen a aprender, te detallaremos los 3 episodios que deben ver tus pequeños en sus vacaciones, grandes opciones que podrán ver antes de regresar a clases.

¿Qué capítulos de Pocoyo ver?

En cada uno de los capítulos de Pocoyo, los pequeños de las casas aprenden todo tipo de lecciones, permitiendo que los niños se diviertan mientras nutren su conocimiento. Si deseas que empiecen a aprender de matemáticas antes de clases, considera colocarles los siguientes episodios:



"Menú de números": Episodio en el que Pato empieza a pedir cantidades de comida enumerando del 1 al 10, incitando a todos a contar con él, una gran opción para identificar los nombres y el aspecto de las cifras.

"Aprende las figuras geométricas": Mediante juegos visuales, los niños se encargan de identificar las formas básicas, permitiendo reconocerlas en los objetos cotidianos que tienen en casa o con artículos que tienen alrededor.

¡Pocoyo se desliza!: Una gran opción para enseñar a los pequeños el conteo básico de números, usando sumas sencillas y familiarizándolos con ese tipo de fórmulas, un gran paso para su educación.

Para mejorar la experiencia, puedes unirte a ellos, siendo una gran oportunidad para contar con ellos, eso les fomentará a participar en los juegos que aparecen en la pantalla.

¿En qué plataformas puedo ver Pocoyo?

La ventaja de Pocoyo es que ahora podemos encontrarlo en todo tipo de plataformas, logrando ver cada uno de sus capítulos con facilidad. Dentro de los espacios donde están disponibles son Amazon Prime, HBO Max, YouTube y Netflix.

Recuerda que en la serie infantil, además de aprender de matemáticas, los pequeños tendrán la posibilidad de obtener lecciones de valores, amistad y trabajo, con sus aventuras se van a divertir durante sus vacaciones antes de entrar a clases.