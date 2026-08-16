4 capítulos de ‘Pocoyo’ y ‘Peppa Pig’ para que los niños aprendan a acomodar sus juguetes

'Pocoyo' y 'Peppa Pig' son caricaturas muy vistas por los pequeños, ya que en cada uno de sus capítulos pueden aprender sobre ciertas cosas mientras se divierten con cada una de las aventuras de sus personajes.

Si quieres que tus hijos aprendan sobre cómo acomodar sus juguetes, no temas, te detallaremos 4 episodios que puedes colocarles para que puedan aprender sobre el tema en lo que resta de sus vacaciones.

4 capítulos de 'Pocoyo' y 'Peppa Pig' para acomodar sus juguetes

Con ayuda de 'Pocoyo' y 'Peppa Pig' los niños pueden tener ciertos lecciones de vida, un aprendizaje que debes aprovechar. Si deseas que tus pequeños puedan aprender a la importancia de acomodar sus juguetes, considera mostrarle los siguientes capítulos:

'Juego limpio' de Pocoyo

Es un episodio en el que vemos al pequeño niño ordenar y barrer, acciones que en un inicio se negaba a hacer, pero al final aprovecha la escoba para imaginar todo un universo, logrando divertirse con sencillos juegos que lo motivan para realizar el acomodo de sus objetos. Motivando a los pequeños a realizar lo mismo en casa.

'El armario de juguetes' de Peppa Pig

Episodio en el que Peppa Pig tiene su cesta de juguetes muy llena, por lo que Mamá Cerdita consigue un nuevo armario para todos sus artículos, dando inicio a un difícil problema al momento de armario el mueble. En ese capítulo, los niños y la pequeña cerdita, deben aprender a guardar todos sus artículos en su lugar, facilitando su uso al momento de jugar.

'¡A ordenar!' de Pocoyo

En este episodio vemos a Pocoyo y Elly que se van de la habitación de Pato, todo fuera de su lugar, situación a la que Pato tiene que enfrentarse. Cuando los personajes anteriores buscaban nuevamente jugar, no se les permitía. Es una gran forma de que los pequeños entiendan que dejar el desorden en los espacios es malo, fomentando a los demás a ordenar las cosas.

'Día de limpieza' de Peppa Pig

La casa de Peppa y George está llena de juguetes, por lo que Mamá y Papá Cerditos fomentan a los pequeños a limpiar su habitación, acción que no será fácil para ellos, pero traerá importantes enseñanzas. Demuestra que el cuidado de la casa y acomodar los juguetes se puede convertir en algo divertido para los pequeños, motivando a los niños a hacerlo sin tener que recurrir a castigos.