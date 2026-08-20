4 capítulos de Pocoyo y Plim Plim para aprender sobre el valor de la honestidad de forma divertida y dinámica
¡Valiosas lecciones! Conoce los 4 capítulos de Plim Plim y Pocoyo que deben ver los niños de tu casa para comprender el valor de la honestidad fácilmente
En la infancia hay valores que deben seré enseñados y aprendidos desde un inicio. Por eso, Pocoyo y Plim Plim pueden ser grandes opciones para que tus hijos entiendan situaciones así, ya que van a presenciar eventos sencillos y con dinámicas adecuadas a su edad.
Si quieres que tus pequeños aprendan sobre el valor de la honestidad de forma dinámica y divertida, te daremos 4 capítulos que puedes ponerles a los niños.
4 capítulos de Pocoyo y Plim Plim para aprender sobre honestidad
Pocoyo y Plim Plim logran dar valiosas lecciones sobre el valor de la honestidad. Para que los pequeños de tu hogar, puedan entender mejor las situaciones, te detallaremos 4 capítulos claves que les ayudarán a entender esos temas de forma divertida y dinámica:
'El juguete roto' de Pocoyo
Pocoyo se encuentra con un juguete roto, por lo que empieza la duda sobre conocer quién fue el responsable de esos hechos, durante todo el episodio los personajes se enfrentan a la importante de la honestidad, asumir los errores sin miedo y la responsabilidad.
'Hacemos deporte' de Plim Plim
Plim Plim y sus amigos se unen para jugar un poco, pero todo empieza a complicarse cuando uno de ellos se debate si debe ocultar el balón perdido o no. Siendo un gran ejemplo para entender sobre las responsabilidad de los actos de cada personas.
@fansplimplim
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'El muñeco de Elly' de Pocoyo
El pequeño niño tiene la importante tarea de cuidar el muñeco de Elly, el cual es su favorito, pero por accidente lo rompe. En vez de contar la realidad de los hechos, se queda callado e intenta ocultarla, una gran forma de entender mejor la importancia de aceptar los errores y hacer lo posible para reparar la situación.
'Un Misterio Misterioso' de Plim Plim
Los pequeños amigos juegas a convertirse en detectives, pero Bam pierde un libro, por lo que empieza la gran aventura para descubrir qué fue lo que pasó. Además de aprender el valor de la honestidad de forma divertida y dinámica, los niños entienden más sobre la responsabilidad de las cosas ajenas.
@marianasalvatore1 La Muñeca de Elly #pocoyo #pocoyomusic ♬ sonido original - Maria Salva - MariaSalva