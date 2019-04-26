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¡¡Feliz día del Niñ@!! Este 30 de abril podrás disfrutar del maratón de Disney Junior solo por KIDSIETE.

¡Kidsiete y Disney está de festejo! Disfruta nuestra programación especial este día del niño.

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Escrito por: Tv Azteca Digital

Este 30 de abril celebraremos a los niños, teniendo un maratón de Disney Junior con episodios de Mickey Aventuras sobre Ruedas, en donde verás a Mickey, Minnie, Goofy, Daisy y Pluto mientras corren por Las Colinas de Hot-Dog. 

 Al igual que a los Muppet Babies, quienes con mucha imaginación vivirán las más grandes aventuras. 


 ¡Feliz día del niño te desea Disney y Kidsiete!