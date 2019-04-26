¡¡Feliz día del Niñ@!! Este 30 de abril podrás disfrutar del maratón de Disney Junior solo por KIDSIETE.

Este 30 de abril celebraremos a los niños, teniendo un maratón de Disney Junior con episodios de Mickey Aventuras sobre Ruedas, en donde verás a Mickey, Minnie, Goofy, Daisy y Pluto mientras corren por Las Colinas de Hot-Dog.

Al igual que a los Muppet Babies, quienes con mucha imaginación vivirán las más grandes aventuras.





¡Feliz día del niño te desea Disney y Kidsiete!