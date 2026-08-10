¿Regresa Gravity Falls? Dos nuevos proyectos animados están generando especulaciones entre los fans y esto sabemos

De manera oficial se ha confirmado la llegada de dos nuevos proyectos animados dentro del universo de Gravity Falls, pues de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, son dos cortos que están listos para ser lanzados, especulativamente junto con el artbook de la serie, lo que ha comenzado a generar especulaciones sobre una nueva temporada de la amada criatura.

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¿Qué se sabe sobre los nuevos cortos de Gravity Falls?

De acuerdo con lo que ha comenzado a señalar, Gravity Falls está pronto a regresar con dos nuevos cortos, los cuales ya se encuentran listos para salir junto con la promoción del artbook de la serie, pues de manera oficial se sabe que Disney Television Animation ha listado formalmente dos nuevos cortos animados, los cuales se espera que funcionen como contenido promocional televisivo para el lanzamiento de El arte de Gravity Falls (The Art of Gravity Falls), el libro de arte definitivo de la serie programado para septiembre de 2026.

A pesar de que se espera que tanto los cortos como el libro lleguen para los últimos días de septiembre, es importante señalar que por ahora no se ha confirmado de manera oficial la fecha de entrega.

¿Qué es Gravity Falls?

Gravity Falls: un verano de misterios o solamente Gravity Falls, es una afamada serie animada de origen estadounidense marcada por la comedia y el misterio, la cual fue creada por Alex Hirsch y emitida entre 2012 y 2016 a lo largo de 2 temporadas y 40 episodios.

La mística historia sigue las aventuras de los hermanos mellizos Dipper y Mabel Pines mientras pasan sus vacaciones de verano con su excéntrico tío abuelo Stan en un pueblo ficticio en Oregón llamada, Gravity Falls, en el cual se viven todo tipo de fenómenos paranormales.