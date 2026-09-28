3 figuras de Hot Wheels de construcción, perfectos para los niños que quieren desarrollar su pasión por los coches

No cabe duda que una de las grandes pasiones de muchos niños son los coches. Sin embargo, una forma perfecta para mezclar diversión y al mismo tiempo hacer que los pequeños desarrollen habilidades es que tengan juguetes de construcción, es por eso que en esta ocasión te presentamos tres modelos ideales para que los niños armen.

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Hot Wheels de construcción: Los mejores modelos para regalar a niños que aman los coches

Estos coches no solo cuentan con un diseño espectacular, colores vibrantes y son muy originales sino que se construyen a base de que los niños armen bloques, esto permite que no solo se diviertan y pasen un momento lleno de diversión sino que desarrollen su creatividad y destrezas cognitivas ya que unir piezas hará que los pequeños mejoren su concentración, motricidad fina e incluso reduzcan estrés que pueden tener por la escuela.

Hot Wheels de construcción: Coche clásico azul

Este coche es ideal para los niños que aman los modelos clásicos ya que es elegante, sofisticado y uno de los favoritos de muchos hombres. Cuenta con un total de 1600 piezas, por lo que es ideal para que los niños armen en compañía de sus amigos y padres. Si bien, la figura puede ser un juguete, también funciona como decoración para cualquier espacio dentro del hogar.

Hot Wheels de construcción: Coche deportivo

Este modelo de coche es ideal para los niños que aman los coches deportivos que pueden competir en carreras profesionales. La figura cuenta con un total de 793 piezas por lo que armarlo en compañía de amigos es un plan perfecto. La escala es de 1:64 por lo que cuenta con el tamaño perfecto para que los niños tengan este coche en cualquier espacio que ellos deseen, por otro lado el color verde hace que sea atractivo visualmente para los pequeños.

Hot Wheels de construcción|Crédito: Mattel

Hot Wheels de construcción: Camioneta aqua

Este modelo es ideal para los niños que no aman solamente los coches ya que la pieza consiste en una camioneta en color aqua. El número de piezas es de 248 por lo que, a diferencia de los otros autos, este tiene pocas piezas y armarlo no solo será más sencillo sino más rápido. Esta figura cuenta con rines y llantas que cualquier fan de la industria automotriz amará por completo.