4 juguetes de ‘Enredados’ perfectos para que los niños aprendan motricidad fina

Una de las mejores cosas que los adultos pueden hacer por los niños sin duda alguna es ayudarlos a desarrollar habilidades como la motricidad fina la cual se caracteriza por ser la capacidad para coordinar músculos pequeños, huesos y nervios con la finalidad de mover las manos y los dedos. Esta tiene grandes beneficios ya que los niños y niñas pueden comenzar a escribir, dibujar, utilizar cubiertos, cepillarse los dientes e incluso amarrar las agujetas de sus zapatos.

Enredados: Juguetes para que los niños desarrollen motricidad fina

En esta ocasión te presentamos 4 juguetes ideales para que los niños y niñas desarrollen motricidad fina, pero con ayuda de juguetes inspirados en una de las películas más icónicas de DisneyDisney; así es, hablamos de “Enredados”.

Enredados: Juguete de figuras Crochet

Hoy en día una de las tendencias más famosas es el crochet por lo que sin duda alguna tenía que estar en esta lista. Esta idea de juguete es ideal para que los niños desarrollen su motricidad fina ya que necesitarán tejer aunque es importante que lo hagan con ayuda de un adulto para evitar que se puedan lastimar con el ganchillo.

Enredados: Figuras LEGO

Esta idea es perfecta para que los niños desarrollen sus habilidades motrices ya que al ser un LEGO deben formar bloques con todas las piezas, esto hará que los niños muevan sus manos, desarrollen habilidades creativas, cognitivas y mejoren su retención de memoria además de que al mismo tiempo se divertirán armando las piezas de sus personajes favoritos.

Enredados: Set de las figuras de los personajes

Este juguete, como su nombre lo indica consiste en las figuras de plástico de los personajes de la película como Rapunzel, Flynn Rider y Madre Gothel. La motricidad fina la podrán desarrollar ya que los pequeños deberán mover los muñecos para jugar de la manera que más prefieran. Incluso este juguete es ideal para desarrollar la creatividad de los pequeños ya que pueden crear historias similares o completamente distintas a la película.

Enredados: Castillo con figuras de los personajes

Este juguete es ideal para todos los niños ya que consiste en pasear a los personajes principales por todo el castillo por lo que deberán mover sus manos y dedos, algo que incluso les ayudará a escribir y estimular mejor los nervios de sus manos. Por otro lado, la cretividad e imaginación se estimulará, algo que les ayudará en todo momento, especialmente en la escuela.