4 juegos de mesa de Paw Patrol que ayudan a los niños a despertar sus habilidades cognitivas; son ideales para toda la familia
Conoce algunos de los mejores juegos de mesa de la caricatura infantil de Paw Patrol que ayudarán a los niños a impulsar sus habilidades cognitivas.
En la actualidad Paw Patrol se ha vuelto una de las caricaturas infantiles más queridas por los niños y muestra de ello fue el estreno de su última película “Paw Patrol: La Dino Película”, la cuál ha dejado grandes sensaciones tanto en los más chicos así como en los adultos.
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Por años hemos visto al pequeño Ryder y su equipo de cachorros formado por Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky y Zuma salvar el día, dejando un sin fin de aventuras que conectan con los niños, por lo que hay algunos juegos de mesa que conectan con ellos y estimulan sus capacidades cognitivas.
¿Cuáles son los mejores juegos de mesa de Paw Patrol?
Dentro de los juegos de mesa de Paw Patrol hay una gran cantidad de alternativas, aunque hay opciones que son más económicas y a la vez adaptables para los más chicos de la casa.
- Cachorros y Escaleras ($260 MXN aproximado): Uno de los clásicos más populares pero adaptados para que los niños jueguen con sus personajes favoritos y pasen horas de diversión, donde el colorido tablero les invitara a mover a su personajes favorito por toboganes y escaleras a través de contar con los dados.
- Paw Patrol Pop-Up Jr. ($340 MXN aproximado): En este juego los pequeños tendrán que mover 4 peones por el tablero y llegar al final, aunque entre ellos podrán derribar a su personaje, por lo que salir victorioso no será nada sencillo, ideal para desarrollar la capacidad del conteo y tolerancia.
- Hedbanz Paw Patrol ($240 MXN aproximado): Este juego de mesa es la versión infantil de uno de los clásicos también conocido como “¿Quién Soy?”, el cuál cuenta con cartas diseñadas para que los niños relacionen a sus personajes favoritos con la personalidad que les toca en cada carta, invitándoles a razonar la personalidad de cada uno de los cachorros.
- Meteorito Caótico ($363 MXN aproximado): Un juego de mesa caótico inspirado en la película de Mighty Pups, en el cuál debes de llevar a tus cuatro fichas hasta el meteorito del centro del tablero, aunque en cada ocasión que tiren de los dados, los niños se enfrentarán a nuevos obstáculos.