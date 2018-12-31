Estas son las películas de Disney que se estrenaron en cines durante 2018 ¿Cuál fue la mejor de todas? ¡Tú decides!
Acción, aventura, y nostalgia, es un poco de lo que disfrutamos con estos súper films que llegaron a la pantalla grande en 2018.
Acción, aventura, y nostalgia, es un poco de lo que disfrutamos con estos súper films que llegaron a la pantalla grande en 2018.
Vota por tu peli favorita y también por las que no te gustaron tanto, usa el triángulo verde para las mejores y el rojo para las que te decepcionaron.