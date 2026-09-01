4 juguetes de ‘Bluey’ para que tus hijos puedan abrazarlo después de tener pesadillas

No hay nada más horrible que sufrir de pesadillas, sueños horribles que se encargan de dejarnos una sensación fea al despertar, o en algunos casos pueden hacernos despertar a medianoche. Situación que se hace más horrible en la infancia, si tus hijos son amantes de Bluey, puedes usar algunos juguetes para ayudarles en ese momento.

Para que tus hijos dejen de sufrir, te detallaremos 4 opciones que puedes escoger, alternativas con las que podrán sentirse seguros ante un terrible sueño, toma nota de todas las opciones que te vamos a dar.

4 juguetes de Bluey para que las pesadillas

¡Todos odiamos las pesadillas! En especial cuando somos niños, para que tus hijos no sean atormentados por las noches, te dejaremos 4 juguetes de Bluey que puedes darles, alternativas que les ayudarán a relajarse a mitad de la noche:

Bluey Bebé

En los supermercados puedes encontrar algunos peluches del pequeño perro azul, con el aspecto de un bebé, incluso encontrarás varios accesorios para cuidarlo. Una alternativa pequeña que tus hijos podrás abrazar ante un terrible sueño.

Juguete relajante

Otra gran alternativa que puedes escoger, es adquirir un peluche del perrito que respira y emite luz, una gran alternativa para dejar en el buró de su cama, logrando iluminar toda su habitación y mejorando su sueño. Recuerda no dejarlo encendido toda la noche y sobre la cama de tu pequeño, igualmente lee las recomendaciones de uso para evitar accidentes.

Tamaño gigante

Otra forma de que tus pequeños se sientan protegidos puede ser dándole un peluche de Bluey de tamaño real, con el que se van a sentir acompañados en esos momentos de pesadillas o ante una noche de muchas tormentas, una gran alternativa para abrazar durante las pesadillas.

Crochet

Si no quieres gastar mucho dinero en juguetes, no temas puedes optar por hacer el peluche en crochet, una gran alternativa para darle un regalo especial a tu pequeño, además de que puedes hacerlo del tamaño que quieras y agregarle todo tipo de detalles.