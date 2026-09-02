4 juguetes de ‘Bluey’ para que los niños pongan a trabajar su creatividad desde corta edad

'Bluey' es una serie infantil que ha sorprendido a todos por los grandes mensajes que deja al público infantil, haciendo que sea ampliamente recomendado. Debido a su popularidad, cuenta con múltiples opciones de juguetes, permitiendo que con cada uno de ellos los pequeños puedan seguir aprendiendo mientras se divierten.

Para que lo puedas poner a prueba, te detallaremos 4 alternativas que puedes conseguir, alternativas con las que tus pequeños van a poder aprender y divertirse al poner a trabajar su creatividad.

4 juguetes de Bluey para trabajar la creatividad

Hay juguetes que pueden ayudar a tus pequeñines a trabajar su creatividad, ya que les permiten poder usar su ingenio para crear todo tipo de dibujos o combinar colores. Por eso considera usar las siguientes opciones para que tus hijos se diviertan:

Plastilina

En la actualidad ya puedes encontrar múltiples opciones de plastilina, paquetes que cuentan con diversos accesorios para crear figuras de diversos colores y formas, ideales para crear a los tiernos personajes de la serie. Material con el que puedes crear a diversas figuras.

Para los amantes de la cocina

Si tus hijos adoran la cocina, hay juguetes en los que puedes crear el pastel pato que aparece en 'Bluey', manualidad culinaria que aparece en uno de los capítulos, igualmente van a trabajar con al creatividad al usar las manos y recrear la simpática figura.

Tablet para colorear

Otra gran alternativa que puedes usar, es una tableta infantil, en la que los niños deberán de colorear las ilustraciones y colocarlas en un dispositivo, en el que van a parecer que cobran vida al moverse. Uno de los artículos en el que van a pasar horas de diversión mientras observan a sus personajes favoritos con movimiento.

Cámara digital infantil

Una cámara digital puede ser otra gran alternativa para mejorar la creatividad de tus pequeños, ya que les fomentas dejar el celular o las tablets para buscar objetos o personas que puedan capturar. Recuerda previamente buscar todo lo que necesita para su funcionamiento, ya sea que requiera de una memoria digital o de pilas desechables, una gran alternativa.

Pintura Mágica

Hay algunos juguetes que se destacan por tener el funcionamiento de pintura mágica, una gran alternativa si no quieres batallar con manchas de pintura en toda tu casa. Así que aprovecha la oportunidad para que tus pequeños puedas pintar diversas ilustraciones del pequeño perrito azul.