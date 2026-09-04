4 juguetes de los Saja Boys de KPop Demon Hunters ideales para niños de todas las edades
¿Soda Pop? Estos son algunos de los mejores juguetes de los Saja Boys de la Película de KPop Demon Hunters:
A más de un año de su estreno, el fenómeno de KPop Demon Hunters sigue escalando, pues siendo una de las películas animadas más vistas de los últimos años, lo más probable es que la gran mayoría de niñas y niños ya hayan visto esta historia que junta elementos tanto fantásticos como la música.
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Dentro de esta película, la historia está centrada en Rumi, Mira y Zoey y su agrupación HUNTR/X, aunque hay muchos fans de la historia que han demostrado su fanatismo por Jinu, Abby Saja, Mystery, Romance y Baby, quienes forman parte de la maligna agrupación de los Saja Boys, por lo que te compartiremos algunos juguetes de estos que son ideales para los niños de todas las edades.
Juguetes de los Saja Boys de la película KPop Demon Hunters:
Si bien, los Saja Boys, son unos demonios, estos (sobre todo Jinu) terminan, teniendo un gran peso en la historia, incluso hay quienes esperan verlos en la segunda entrega de la película, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones de juguetes estos personajes:
- Muñeco de Jinu: Mattel lanzó una línea de figuras al estilo Barbie de los personajes de KPop Demon Hunters, donde por fin pudimos ver al líder de la boy band Saja Boys, el cuál mide cerca de 30 centímetros, tiene articulaciones y ropa de tela real, así como algunos accesorios alusivos a la canción “Soda Pop”.
- Set Little People Collector: Este set incluye a Jinu, Abby, Baby, Romance y Mystery al mero estilo de Little People, siendo una de las opciones más tiernas, ideales tanto para los más chicos como para los más grandes, donde cada miembro luce sus diferentes estilos característicos.
- Funkos de KPop Demon Hunters: Una de las opciones más versátiles son los característicos Funko Pop!, los cuales cuentan con las figuras de los cinco miembros de los Saja Boys, siendo ideales para tanto niños pequeños como los más grandes que comienzan sus colecciones.
- Furby Furblets: Por años, estos mini peluches interactivos han lanzado su propia versión de demonio y lejos de aterrar, se ha vuelto una de las cosas más tiernas que podrás ver, pues estas figuras electrónicas cuentan con varios efectos de sonido así como movimientos únicos.