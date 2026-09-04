4 juguetes de los Saja Boys de KPop Demon Hunters ideales para niños de todas las edades

A más de un año de su estreno, el fenómeno de KPop Demon Hunters sigue escalando, pues siendo una de las películas animadas más vistas de los últimos años, lo más probable es que la gran mayoría de niñas y niños ya hayan visto esta historia que junta elementos tanto fantásticos como la música.

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Dentro de esta película, la historia está centrada en Rumi, Mira y Zoey y su agrupación HUNTR/X, aunque hay muchos fans de la historia que han demostrado su fanatismo por Jinu, Abby Saja, Mystery, Romance y Baby, quienes forman parte de la maligna agrupación de los Saja Boys, por lo que te compartiremos algunos juguetes de estos que son ideales para los niños de todas las edades.

Juguetes de los Saja Boys de la película KPop Demon Hunters:

Si bien, los Saja Boys, son unos demonios, estos (sobre todo Jinu) terminan, teniendo un gran peso en la historia, incluso hay quienes esperan verlos en la segunda entrega de la película, por lo que te dejaremos algunas recomendaciones de juguetes estos personajes:

