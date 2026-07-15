7 juguetes de Jurassic World para regalar a un niño fan de los dinosaurios en una fiesta de cumpleaños o por el fin de ciclo escolar

Para niños y adultos, los dinosaurios son un tema de fascinación absoluta. Si tu hijo o sobrino está completamente obsesionado, a continuación te compartimos algunos juguetes de Jurassic World que están perfectos para regalar en esta temporada de fin de ciclo escolar o para una fiesta de cumpleaños. Están tan bonitos y cool que secretamente también querrás jugar con ellos.

7 juguetes de Jurassic World ideales para regalar

|Crédito: Universal / Mattel

1. Mosasaurus

Uno de los dinosaurios más espectaculares y atemorizantes de la franquicia Jurassic World se replicó en este juguete de colección con alto grado de detalle. Esta figura de Mattel viene con un dilophosaurus en miniatura y tiene un botón que le permite abrir las fauces para cazar.

2. Set de construcción con vehículo de rescate y T Rex

|Crédito: Universal / LEGO

Los sets de construcción son uno de los mejores juguetes de Jurassic World que puedes regalar, pues darles forma es sumamente divertido y en muchos casos recrean escenas con las que se puede jugar. Aquí tenemos un gran ejemplo, compuesto por 115 piezas. Se recomienda para niños de 4 años en adelante, pero es necesario que estén acompañados por un adulto a la hora de jugar.

3. Scorpius Rex

|Crédito: Universal / Mattel

En la franquicia Jurassic World, algunos de los dinosaurios genéticamente modificados generan otro nivel de miedo. Este Scorpius Rex, proveniente de la serie Campamento Cretácico, tiene algunas partes del cuerpo intercambiables, como sus garras y mandíbula con "veneno" que "gotea".

4. Set de construcción de misión naval

|Crédito: Universal / LEGO

¿Te imaginas poder construir un mosasaurus a partir de bloques? Este set de LEGO lo hace posible, recreando una secuencia espectacular de Jurassic World: Rebirth. Tiene 858 piezas y se recomienda para mayores de 9 años.

5. Vehículo de combate

|Crédito: Universal / Mattel

Proveniente de la película Jurassic World: Rebirth, este vehículo viene con una torreta desmontable con lanzador, además de un personaje de la película y un dinosaurio para atrapar.

6. Figura de "Dolores", uno de los juguetes de Jurassic World más adorables para regalar

|Crédito: Universal / Mattel

También de la película Rebirth salió este adorable personaje de un dinosaurio bebé denominado Dolores. Aquí tenemos un juguete interactivo que reacciona a las caricias y se puede "alimentar" con golosinas.

7. Set de construcción de Eatie, la T. Rex

|Crédito: Universal / LEGO

De Campamento Cretácico llega este personaje que ya tiene su propio set de construcción para crear una figura cuya mandíbula se puede mover. Tiene 317 piezas y se recomienda para mayores de 7 años.