4 juguetes de Rumi de K-Pop Demon Hunters para regalar a todo fan de la película de Sony Pictures

Si eres fan de K-Pop Demon Hunters y en especial de Rumi, estas 4 ideas de juguetes pueden convertirse en una gran opción para regalar o sumar a tu colección; ya sea desde figuras pequeñas o hasta propuestas coleccionables, todas estas son ideales.

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4 ideas de juguetes inspirados en Rumi de K-Pop Demon Hunters que todo fan debe conocer

Muñeca K-Pop Demon Hunters Rumi Deluxe

Esta figura de colección de Rumi está inspirada en su apariencia de batalla; además, cuenta con Four Tiger Sword, la cual cuenta con 11 puntos de articulación.

Muñeca K-Pop Demon Hunters Rumi Deluxe|Matell

Figura Rumi de 15 cm

Esta es una alternativa más confiable para quienes buscan una figura apta para colocar dentro de una colección: esta versión de Rumi cuenta con aproximadamente 15 cm de altura y está inspirada en su personaje dentro de K-Pop Demon Hunters K-Pop Demon Hunters.

Figura Rumi de 15 cm|Liverpool

Rumi con canción “Golden”Muñeca

Esta es una de las versiones de muñeca más conocidas de Rumi: "Su presentación de Golden". Esta versión de la muñeca reproduce fragmentos de la canción y cuenta con cinco puntos de articulación.

Rumi con canción “Golden”Muñeca|MAtell

Peluche de Rumi K-Pop Demon Hunters

Si lo que buscas es dar un regalo inspirado en las aventuras de las guerras de K-Pop, este peluche de Rumi puede ser una opción sencilla para complementar una colección de K-pop Demon Hunters.

Peluche de Rumi KPop Demon Hunters|Matell

Si lo que buscas es sumar una pieza a tu colección o sorprender a un fan de las guerras del K-Pop toma en cuenta cualquiera de estas ideas inspiradas en Rumi para los fans de K-Pop Demon Hunters.