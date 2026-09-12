4 juguetes de Rumi de K-Pop Demon Hunters para regalar a todo fan de la película de Sony Pictures
¿Buscas un regalo para un fan de Rumi? Estas opciones pueden inspirarte.
Si eres fan de K-Pop Demon Hunters y en especial de Rumi, estas 4 ideas de juguetes pueden convertirse en una gran opción para regalar o sumar a tu colección; ya sea desde figuras pequeñas o hasta propuestas coleccionables, todas estas son ideales.
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4 ideas de juguetes inspirados en Rumi de K-Pop Demon Hunters que todo fan debe conocer
Muñeca K-Pop Demon Hunters Rumi Deluxe
Esta figura de colección de Rumi está inspirada en su apariencia de batalla; además, cuenta con Four Tiger Sword, la cual cuenta con 11 puntos de articulación.
Figura Rumi de 15 cm
Esta es una alternativa más confiable para quienes buscan una figura apta para colocar dentro de una colección: esta versión de Rumi cuenta con aproximadamente 15 cm de altura y está inspirada en su personaje dentro de K-Pop Demon Hunters K-Pop Demon Hunters.
Rumi con canción “Golden”Muñeca
Esta es una de las versiones de muñeca más conocidas de Rumi: "Su presentación de Golden". Esta versión de la muñeca reproduce fragmentos de la canción y cuenta con cinco puntos de articulación.
Peluche de Rumi K-Pop Demon Hunters
Si lo que buscas es dar un regalo inspirado en las aventuras de las guerras de K-Pop, este peluche de Rumi puede ser una opción sencilla para complementar una colección de K-pop Demon Hunters.
Si lo que buscas es sumar una pieza a tu colección o sorprender a un fan de las guerras del K-Pop toma en cuenta cualquiera de estas ideas inspiradas en Rumi para los fans de K-Pop Demon Hunters.