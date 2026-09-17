4 muñecas de Rumi, de Kpop Demon Hunters, SIN PILA ideales para las niñas lleven a cualquier lado

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos más grandes dentro del cine ha sido Kpop Demon Hunters, incluso a un año de su estreno sigue siendo una de las películas más exitosas razón por la que hoy en día existen diversos productos en el mercado de los personajes; desde objetos hasta juguetes, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 muñecas que no necesitan pila para que las pequeñas se diviertan.

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Kpop Demon Hunters: 4 muñecas sin batería para que las niñas transporten de manera fácil

El hecho de que estas muñecas no necesiten pilas hará que las niñas no tengan problemas si es que se quedan sin batería; además de esto cada una de estas muñecas tienen un tamaño perfecto para que las pequeñas las lleven a cualquier lado ya que no son muy grandes y caben perfecto en cualquier mochila.

Kpop Demon Hunters: Muñeca Rumi de crochet

Esta muñeca será una de las favoritas de las niñas ya que no solo no necesita pilas para poder jugar con ella sino que está hecha con hilo; con la famosa técnica de "crochet" la cual consiste en una figura tejida con ayuda de un ganchillo y diversas formas de puntaje. Esta muñeca es identica a Rumi, una de las Guerreas Huntrix y seguro las niñas podrán crear muchas historias con ella.

Kpop Demon Hunters: Muñeca Rumi de ojos grandes

Esta muñeca sin duda alguna será una de las favoritas de todas las niñas ya que tiene una carcaterística muy peculiar; tiene los ojos muy granes, algo que sin duda hará que el juguete sobresalga entre otros. Por otro lado, la muñeca cuenta con todo el atuendo de Rumi así como su icónico pelo morado por lo que es la opcin perfecta para que las niñas se diviertan.

Kpop Demon Hunters: Muñeca con grecas en la cara

Esta muñeca sin lugar a dudas será una de las favoritas de todas las niñas debido a que una de las carcateríssticas que tiene es que tiene diversas grecas en la cara en color rosa, uno de los elementos que sobresalen en la película de Kpop Demon Hunters debido a los poderes de Rumi. Además cuenta con un pelo morado asombroso lleno de grandes detalles.

Kpop Demon Hunteres: Muñeca tipo "barbie" de Rumi

Esta muñeca sin lugar a dudas será una de las favoritas de tus hijas ya que cuenta con un accesorio fabuloso: una espada rosa como la que Rumi utiliza en la película. Además de esto cuenta con un vestuario increíble así como el famoso pelo morado en forma de trenza que caracteriza a la protagonista.