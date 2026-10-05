4 Photocards de Jinu, de los Saja Boys, ideales para regalar este halloween a una fan de Kpop Demon Hunters; tienen temática gótica

Si hablamos de cintas que han tenido un gran reconocimiento nivel mundial definitivamente tenemos que mencionar la película Kpop Demon Hunters, cinta que a más de un año de su estreno sigue acaparando gran favoritismo por parte de miles de personas. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 photocards del personaje Jinu, ideales para que obsequies a una fan de los Saja Boys, banda de kpop de la película.

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Kpop Demon Hunters: Photocards de Jinu, de los Saja Boys, para regalar este halloween 2026

Estas photocards son ideales para regalar este halloween debido a la estética gótica, misteriosa e incluso tenebrosa que tienen debido a la paleta de colores y diseños en donde aparece el personaje de kpop. Todas las tarjetas son completamente gratis y descargables.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Jinu, de los Saja Boys, color morada

Esta photocard es ideal para las personas que aman el color morado, un tono característico de halloween. La tarjeta tiene al personaje de Jinu, de los Saja Boys, con una estética tenebrosa ya que el idol tiene colmillos y sus ojos tienen un brillo naranja que incluso causa miedo.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Jinu, de los Saja Boys, con ojos brillantes

Esta photocard, como su nombre lo indica, muestra al personaje de Jinu con los ojos brillantes además de que su rostro tiene grecas, algo que caracteriza mucho a los personajes de la película. Por otro lado, es ideal para regalar en halloween ya que el famoso idol porta un sombrero negro.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Jinu, de los Saja Boys, color rosa con azul

Esta photocard es ideal para regalar esta temporada ya que Jinu, personaje de los Saja Boys, tiene una mirada retadora, que genera miedo y sobre todo la tarjeta luce lugubre debido a los tonos de color. La sonrisa del idol genera miedo por lo que es perfecta para halloween además de esto, los colores vuelven esta tarjeta colorida y llamativa.

Kpop Demon Hunters: Photocard de Jinu, de los Saja Boys, versión dibujo animado con Derpy Tiger

Esta photocard es perfecta para las personas que aman los dibujos animados, ya que así está hecha. Por otro lado, el personaje de Jinu no aparece solo sino que tiene como compañía a Derpy Tiger por lo que la tarjeta luce tierna, pero al mismo tiempo tenebrosa debido a que el idol se encuentra en su versión transformada y de fondo hay un tono rojo.