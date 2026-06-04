En esta temporada de intensas lluvias, el salir de casa puede ser complicado y la perfecta oportunidad para reconectar en familia. Por ello, ahora te contamos sobre 5 juegos de mesa inspirados en Mario Bros, los cuales te ayudarán a pasar horas de diversión.

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Los juegos de mesa son una actividad vital para conectar en familia, pues ayudan al fortalecimiento de la comunicación directa, a enseñar a gestionar emociones y fomentan la creación de un espacio saludable; por ello, actividades que reten a la concentración, la estrategia y la imaginación son fundamentales en la formación de toda persona.

5 Juegos de mesa inspirados en Mario Bros para jugar en familia

Actualmente, existen diversas opciones de juegos de mesa inspiradas en Mario Bros, los cuales no solo adaptan la magia del universo de los videojuegosvideojuegos, sino que también traen a la realidad una de las franquicias más importantes de todos los tiempos.

Monopoly

Este juego clásico en su versión de Super Mario Bros. (The Super Mario Bros. Movie), trae una clásica aventura de juego de mesa, pero inspirada en recorrer el Reino Champiñón mientras canjeas monedas de oro.

5 juegos de mesa inspirados en Mario Bros para disfrutar en familia este fin de semana de intensas lluvias|TV Azteca

Super Mario Pop Up

Este divertido juego de suspenso lleva al límite la estrategia y el control de las emociones al insertar espadas (palitos) dentro del túnel para hacer saltar a Mario. Este juego estilo Pop-Up Pirate es explosivo y dinámico.

5 juegos de mesa inspirados en Mario Bros|Liverpool

UNO

Otro de los juegos clásicos e imperdibles para pasar tiempo en familia o con amigos es el clásico UNO, el cual ahora tiene diseños personalizados por el universo de Mario Bros.

juegos de mesa inspirados en Mario Bros|Matel

Jenga Super Mario Bros. Movie

Si lo que buscas es pasar un momento de familia lleno de adrenalina, el clásico Jenga puede ser una gran opción y más aún si este está inspirado en los bloques de Super Mario Bros.

Jenga Super Mario Bros. Movie |Hasbro

Monopoly Super Mario Celebration Edition Board Game

Monopoly Super Mario Celebration Edition Board Game

A diferencia del juego de mesa inspirado en la película, este se presenta como un recopilatorio de la saga visual del personaje, lo que lo convierte en una pieza de colección.

Super Mario Bros es un hito dentro del mundo de los videojuegos, pero su fama no se limita a ellos, por lo que si buscas pasar un momento agradable y lleno de recuerdos en familia, estas 5 opciones de juegos de mesa inspirados en Super Mario Bros son ideales.

