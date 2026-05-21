4 capítulos de Bluey que donde los niños les enseñan valores a los adultos

La serie de Bluey es una caricatura para niños de 2 a 6 años, donde les muestran cómo anteponerse a situaciones que la vida misma les va colocando, sin embargo, aquí te diremos cuáles son los 4 capítulos en donde el mensaje de enseñanza va dirigido a los papás.

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4 capítulos de Bluey que donde los niños dan grandes mensajes a los adultos

Temporada 2 capítulo 31: Paseando al perro

En este capítulo vemos cómo es que Bluey y Mackenzie pasan el día jugando con sus hermanos mayores de la escuela, en este apartado vemos cómo es que Mia y Captain se están preparando para ir a la escuela secundaria, y con un juego de barquitos de corteza en el arroyo, los adolescentes intentan manejar su ansiedad por crecer.

En este sentido, lo que se enseña es la paciencia, la empatía y el consuelo, ya que algunas veces los adultos no les dan tanta importancia a los miedos de los adolescentes o los presionan para que maduren, es por ello que, con su inocencia infantil es como Bluey y Mackenzie les recuerdan a Captain y Mia que es bueno tener miedo al cambio.

Temporada 1 capítulo 51: La montaña rusa de papá

En este episodio vemos cómo es que Chilli tiene que asistir a un baby shower en la noche, pero es aquí donde Bingo se siente ansiosa y muy triste porque extrañará a su mamá a la hora de acostarse para dormir; pero, Bandit es el que intenta de todo para distraerla e incluso inventa algunos juegos salvajes, sin embargo, la cachorra sigue con sus sentimientos de tristeza.

Es aquí donde Bingo ocupa un juego de rol para poder procesar su separación de su mamá, y juega a ser Chill, quien tiene que irse, por lo que termina mostrándole a Bandit que no necesita arreglar o tapar los sentimientos como la tristeza, sino que, simplemente validar y que extrañar a alguien está muy bien.

Temporada 2 capítulo 42: El Helado

Bandit les compra un par de helados a Bluey y Bingo, pero les dice que tienen que comérselos rápido porque se pueden repetir, sin embargo, las hermanas inician un conflicto donde se preguntan quién lamió el helado de quién mientras su postre se derrite en sus manos.

Aquí es donde se enseña el valor de la generosidad y el costo del egoísmo, luego de que las niñas ven sus helados derretidos, en lugar de llorar y culparse, las dos se abrazan y bailan, aquí vemos una lección de desapego y perdón, pero la enseñanza cae directamente en su papá, quien se comió su postre frente a ellas y de manera egoísta para darles una lección, pero sus hijas le muestran que, el amor de hermanas supera todo.

Temporada 3 capítulo 11: Los títeres

Bluey quiere que su títere que es un unicornio que Bandit interpreta, aprenda a pedir perdón y ser educado, sin embargo, cuando el episodio termina hay un giro en la historia porque se muestra la animación del show y cómo una mano crea a los personajes; en este apartado la enseñanza es como la cachorra azul le muestra a su papá que todos pueden cambiar para ser mejores y sobre todo que se puede pedir disculpas.