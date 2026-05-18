4 capítulos de Bluey ideales para enseñarle a los niños el respeto y la paciencia

En esta ocasión te diremos cuáles son los 4 capítulos de Bluey que son ideales para saber la importancia del respeto y la paciencia, pero no sólo en los niños, también los adultos deben tener muy claros estos factores para criar a los más pequeños con amor, pero con reglas claras.

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4 capítulos de Bluey que son ideales para que los niños aprendan sobre la paciencia y el respeto

Temporada 1 Capítulo 14: Comida para llevar

Este es uno de los capítulos donde Bandit debe esperar sólo cinco minutos a que esté la comida china, sin embargo, para Bluey y Bingo este tiempo es una eternidad; aquí vemos como comienzan a tener un comportamiento y hacer sin querer travesuras. En este sentido, dicho episodio no sólo les enseña la paciencia a los niños, también a los adultos para saber que los infantes disfruten su infancia en lugar de estresarse.

Temporada 1 Capítulo 24: El paseo en carro

Bluey quiere ir al parque, pero Bandit se detiene a charlar con un amigo en el camino, sin embargo, la pequeña cachorra no lo deja de interrumpir, por lo que, comienza a quejarse porque se siente aburrida. En este sentido, el papá le muestra una enseñanza de estrategia real de crianza para que practique la paciencia, por lo que, en lugar de gritar le pide a su hija que ponga su mano sobre su brazo cuando ella quiera pelear y él pondrá su mano sobre ella.

Temporada 2 Capítulo 1: Modo baile

La familia de Bluey hace una dinámica en donde compran el derecho a hacer bailar a cualquiera de los miembros en público cada vez que se escucha la música; sin embargo, todos los presentes usan el modo baile de Bingo, esto sin notar que ella no quiere hacerlo, pero dice que lo hace para complacer a los demás.

Este capítulo se centra en el respeto a la voz y los límites de los demás, aquí se ve que la familia se da cuenta que Bingo no quiere bailar pero ignoran los deseos de la cachorrita y le enseñan que su no, es tan valioso como cuando dice sí, sus padres le piden perdón y respetan su espacio.

Temporada 1 episodio 16: La Pelota de yoga

Bingo y Bandit juegan muy pesado, sin embargo, algunas veces el papá juega más rudo y no se da cuenta que la está lastimando o incomodando, en este sentido Chilli ayuda a la hermana de Bluey para que le comunique a su padre que no le gusta jugar así, es aquí cuando el papá la escucha y entiende, además valida sus sentimientos y ajusta su modo de jugar con ella, esta es una lección enfocada en el respeto al cuerpo del otro y a la importancia del consentimiento.