4 capítulos de Dragon Ball en donde dejaron claro que el estudio y la disciplina son piezas claves para el éxito en un niño

Dragon Ball fue una caricatura que marcó la infancia de muchos adultos que crecieron viendo las aventuras de Goku en la década de los noventas, y aunque esta se centraba en combates, la realidad es que tiene grandes valores que fomentan la disciplina y el estudio para que los niños puedan tener éxito, uno de sus ejemplos fue Gohan.

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4 capítulos de Dragon Ball que fomentan los valores de la disciplina y el estudio

Capítulo 17: “Los repartidores de leche”

Si eres un adulto que creció viendo Dragon Ball seguramente vas a recordar este capítulo, en este apartado vemos cuando Krillin y Goku comienzan su entrenamiento con el Maestro Roshi, quien, en lugar de enseñarles artes marciales, el profesor los pone a distribuir leche, pero caminando, de igual manera a arar la tierra con sus manos y también a estudiar literatura e historia.

En este sentido, el Maestro Roshi les muestra a sus alumnos que el éxito no llega por sí solo, mucho menos por talento natural, de hecho, el profesor les enseña a construir una disciplina, conocimiento y responsabilidad.

Capítulo 192 de Dragon Ball Z: “Sigue viviendo Gohan, cumple con tu deber”

Luego de haber derrotado a Cell, Gohan muestra su punto más alto como Guerrero Z, superando por mucho a Vegeta, Goku y al mismo Trunks; este resultado se dio gracias a que tanto él como su padre pudieron entrenar en la Habitación del Tiempo.

Aquí, la lección es que, Gohan no entendía cuál poderoso es, sin embargo, cuando tuvo que darse cuenta que, tenía que defender a su mamá y a los suyos, sin embargo, la gran enseñanza es que, aunque los niños tienen que cumplir con algunos compromisos, siempre hay tiempo para conseguir las metas, una de ellas era ser un científico.

Capítulo 30 de Dragon Ball Super: “El reclutamiento para el torneo de artes marciales”

En este capítulo, Gohan ya es un adulto y un reconocido investigador, de igual forma ya es padre de familia, sin embargo, lo que llama la atención es que, el hijo de Goku hace a un lado la opción de ir a entrenar por entretenimiento y prefiere asistir a una conferencia científica.

Capítulo 17 en Dragon Ball Z: “Una ciudad sin futuro”

Cuando Raditz y Goku mueren, quien se lleva a Gohan es Piccolo, el namekusei se hace cargo del hijo de Kakaroto porque lo tiene que preparar para la llegada de Vegeta y Napa. En este lapso, Piccolo lo deja que se valga por sí mismo, en este capítulo la enseñanza se basa en que, el menor debe dejar de quejarse y ocuparse de sus problemas.

En este capítulo de Dragon Ball nos muestra el poder de la resiliencia en un niño, quien al volverse constante y disciplinado, puede superar cualquier tipo de conflicto, y además le muestra todo su potencial.

