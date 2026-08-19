Todos cometemos errores, eso es imposible de evitar. Lo que sí podemos cambiar es cómo actuamos conforme a los errores, desde pequeños es importante aprender a admitir un error cuando es necesario, pedir disculpas si se hieren los sentimientos de otros y enmendar lo que sea posible. A continuación enlistamos algunos capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim, que son perfectos para que los niños aprendan a aceptar las consecuencias de sus acciones.

Estos episodios de sus series infantiles favoritas no solo son buenos para maratonear sino también dejan una importante lección.

6 capítulos de Masha y el Oso y Plim Plim para que los niños aprendan a hacerse responsables de sus errores

1. Plim Plim - "Un día de picnic"

Es día de pasar tiempo al aire libre para los amigos de Plim Plim, pero hay un problema: no todos llegaron con los artículos que le tocaban. En este capítulo, los personajes deben aprender a responsabilizarse de aquellas cosas que habían acordado y que dependían de ellos.

2. Masha y el Oso - "Bayas traviesas"

|Crédito: Panadería

Este es un excelente ejemplo de los capítulos de Masha y el Oso donde se aborda la responsabilidad de nuestras propias acciones. Aquí, nuestra protagonista provoca un caos al desobedecer una orden de Oso, quien le prohibió ir a recolectar bayas al pantano.

3. Plim Plim - "Las palabras mágicas"

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Uno de los clásicos capítulos de Plim Plim, donde Hoggie aprende una importante lección: decir "por favor" y "gracias" cuando necesita algo de los demás. Esto lo aprende después de haber dejado a todos sin lápices para colorear por acapararlos todos.

4. Masha y el Oso - "La dolce vita"

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Un episodio donde a Masha le toca aprender una lección a través de las consecuencias que ella misma sufre. Tras excederse en el consumo de dulces a escondidas de Oso, la niña tiene que decir la verdad y pedir ayuda porque se provoca un dolor de muelas.

5. Plim Plim - "Hula Hula"

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En este capítulo, los amigos de Plim Plim juegan con aros de hula hula pero, cuando la diversión se intensifica, terminan rompiendo algunos de ellos. Es aquí donde deben solucionar el problema que ellos mismos originaron, aunque fuera de manera inconsciente.

6. Masha y el Oso - "El príncipe porquero"

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Se trata de una adaptación de una historia de Hans Christian Andersen, convertida en una divertida narración de Masha. Habla sobre una princesa caprichosa que se ve confrontada con sus propios errores y percepciones equivocadas.