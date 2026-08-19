4 capítulos de ‘Plim Plim’ y ‘Masha y el Oso’ para que los niños le agarren el gusto al arte
Las caricaturas también inspiran a los niños para tener un hobby, como los capítulos de Masha y el Oso o Plim Plim quea apuestan por la creatividad.
El arte puede volverse parte de la vida de los niños desde que son pequeños. Y una de las mejores formas de hacer que se sientan interesados en todo lo que tiene que ver con la creatividad, es con los capítulos de sus series favoritas, como Plim Plim o Masha y el Oso, que tienen valiosas lecciones y hasta llegan a ser una gran inspiración para que tengan un nuevo pasatiempo.
Los 4 capítulos de Masha y el Oso o Plim Plim que ayudan a que los niños se interesen en el arte desde chicos
"Paisaje al óleo". Este es uno de los capítulos de Masha y el Oso que dejan en claro que su amistad tiene muchas facetas y por eso es que siempre encuentran la forma de entretenerse cuando están juntos. Por ejemplo, el día que se dan cuenta de lo mucho que les gusta pintar y pasan un buen rato plasmando sus creaciones, lo que sin duda es una excelente idea para replicarse en casa como una forma de entretenimiento saludable.
- "Arte natural". En esta aventura de la pequeña Masha, decide que Oso y Panda serán sus mejores acompañantes para pasar un rato de creatividad en el bosque. Así que mientras se divierten y conviven en armonía, los tres simpáticos personajes se dan cuenta de que la inspiración muchas veces está en las cosas que les rodean y basta con mirar hacia los paisajes para encontrarla.
"Las palabras mágicas de Plim Plim". En este episodio, los personajes van vintando cuando de un momento a otro, los materiales comienzan a desaparecer y tienen que ingeniárselas para traerlos de vuelta, hasta que descubren que los buenos modales, (que también es muy importante enseñarles a los pequeños), es la solución más sencilla. Así que mientras lo ven, relacionan que el arte es divertido mientras recuerdan que deben ser educados en todo momento.
- "¡1, 2, 3 a sonar!". A pesar de que muchos lo ignoran, la música también es arte y es una de las opciones que tienen los niños para acercarse a este fascinante mundo con métodos muy entretenidos. Para muestra, los capítulos musicales de Plim Plim o Masha y el Oso que los alientan a inventar sus propias melodías y experimentar con los sonidos, no solo usando instrumentos, sino también con objetos cotidianos que se pueden aprovechar al máximo.