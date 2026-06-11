5 capítulos de futbol de Masha y el Oso para preparar a los pequeños rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y millones de aficionados esperan con emoción el torneo que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Mientras los adultos siguen las noticias deportivas y partidos , los más pequeños de la casa también pueden contagiarse de esta fiebre futbolera gracias a contenidos diseñados especialmente para ellos, principalmente si está dentro de la amplia gama de caricaturas.

Te puede interesar: 5 capítulos de ‘Masha y el Oso’ que le enseñarán a tu hijo la importancia de compartir

Una de las opciones más conocidas es el espacial de futbol de Masha y el Oso ya que en estos capítulos tu hijo descubrirá episodios llenos de diversión, pasión, alegría e importantes enseñanzas, estos episodios podrás disfrutarlos a traves de plataformas de streaming como Prime Video.

5 capítulos especiales de Masha y el Oso edición futbol

1.- Tiempo de futbol

En este episodio, Masha descubre la emoción de disputar un partido y aprende que el futbol no solo se trata de marcar goles, sino también de jugar en equipo.

2.- Las chicas tambien juegan futbol

Este capítulo destaca la importancia de la inclusión y rompe estereotipos al mostrar que el futbol es un deporte para todos. A través de situaciones divertidas, la serie transmite un mensaje de igualdad y anima a las niñas a participar en cualquier actividad deportiva.

3.- Juega limpio

Uno de los valores fundamentales del futbol es el respeto por las reglas y los rivales, aquí la pequeña Masha entenderá que ganar no es lo único importante y que la honestidad y el compañerismo son necesarios dentro y fuera de la cancha.

4.- Chuta con Masha

Durante este episodio especial tu pequeño descubrirá como Masha pone a prueba sus habilidades con el balón en una aventura llena de retos y momentos divertidos, además, motivará a tu hijo a practicar este deporte.

5.- No subestimes al adversario

“No subestimes al adversario” muestra como la confianza es importante a la hora de jugar en equipo, sin embargo el exceso de seguridad puede salir contraproducente, por lo que en el desarrollo de la historia los niños aprenderán el valor de la humildad, la preparación y el respeto hacia cualquier oponente.