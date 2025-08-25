Masha y el Oso | El Hallazgo

Para Masha no es un día cualquiera, pues por sorpresa encuentra un huevo el que se pone a investigar. Después de cierto tiempo descubre que ahí dentro hay un pingüino, así que le pide a Oso que lo incube por un largo tiempo. A Oso no le parece muy buena idea, pero al final accede, y cuando llega el día del huevo, nace un pingüino al que Masha adora. Oso decide hacerles una alberca para que Pingüino esté en su ambiente natural, pero el calor no lo deja disfrutar nada y comienza a enfermarlo. Rápidamente, Oso lo mete dentro del refrigerador, pero esa solución no funciona del todo, así que él y Masha tendrán que ingeniárselas para mandarlo al lugar a donde pertenece.