4 capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso para aprender sobre el ahorro

En la infancia resulta indispensable aprender sobre el ahorro y los buenos hábitos, tarea que puede ser complicada en un principio, por lo que si quieres ayudar a tu hijo a comprender sobre la importancia de ahorrar, estos capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso le ayudarán a aprender de manera sencilla, práctica y divertida.

Ahora lee: 4 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para enseñar respeto a los adultos mayores

Aprender sobre el ahorro desde una temprana edad puede ser más sencillo de lo que se cree, esto gracias a que se pueden relacionar estos conceptos con situacionescotidianas. Peppa Pig y Masha y el Oso cuentan con diferentes historias que permitirán a los pequeños comprender aspectos como el cuidado de las pertenencias, el ahorro, evitar desperdiciar y valorar lo que tienen a su alrededor.

4 capítulos de Peppa Pig y Masha y el Oso para hablar sobre el ahorro con los niños”

Peppa Pig: "Las compras" - Temporada 1 - Episodio 49

Dentro de este episodio, la familia va al supermercado con una lista de productos para realizar las compras de la jornada. Con esta idea, el episodio permite hablar sobre la planificación en las compras, separando lo necesario de los antojos, evitando generar gastos impulsivos.

Peppa Pig: "El armario de los juguetes" - Temporada 2 - Episodio 44

Dentro de este episodio, Peppa y George muestran la gran cantidad de juguetes con los que cuenta, lo que les obliga a querer otro mueble para poder guardarlos. Bajo esta idea se puede hablar sobre el cuidado de las pertenencias y el aprovechamiento de lo que ya se tiene, así como el pensar en limpiar y desechar aquello que ya no se utiliza para evitar acumular.

Masha y el Oso: "Tienda de juguetes" - Episodio 2

Dentro de esta historia, Oso lleva a Masha a una tienda y le permite elegir un solo juguete. Con esta premisa se puede abrir el tema para abarcar el colocar límites en el consumo y el valor de elegir entre tantas opciones, además de que muestra que no siempre se puede comprar todo lo que se desea.

Masha y el Oso: "Súper pizza" - Episodio 3

Dentro de este episodio se puede observar cómo Masha elige la pizza más cara porque le gusta su apariencia en el menú. No obstante, se da cuenta de que varios ingredientes no le gustan, lo que abre la oportunidad de hablar sobre pensar y valorar la situación, comparando opciones antes de comprar.

En la infancia, ayudar a tus hijos a generar valores y hábitos saludables puede parecer complicado, pero gracias a este tipo de episodios, puedes ayudarles a comprender temas complicados como el ahorro de manera sencilla, con situaciones cotidianas y con la ayuda de sus amigos.