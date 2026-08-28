6 rompecabezas para niños de 3 a 5 años, perfectos para divertirse en familia y sin pantallas

Normalmente pensamos en los rompecabezas como un pasatiempo de adultos, especialmente porque los relacionamos con imágenes grandes, llenas de detalles y con varios cientos de piezas. Sin embargo, desde temprana edad es posible retar la mente y divertirse con estos juegos de mesa. A continuación te mostramos algunos increíbles rompecabezas para niños de 3 a 5 años, que garantizan un buen rato de diversión sin pantallas.

Los siguientes productos puedes encontrarlos para comprar en México, ya sea en línea, en tiendas de autoservicio o departamentales.

6 rompecabezas para niños de 3 a 5 años

|Crédito: Mattel

1. De mandala

Existen hermosos rompecabezas para niños de 3 a 5 años que tienen diseños abstractos, pero sin que resulte abrumador resolverlos. Aquí tenemos un gran ejemplo: posee forma de mandala y se compone de 40 piezas de madera. Viene con una guía para que los niños vayan aprendiendo a resolverlo.

2. De Bluey

|Crédito: Panadería / Spin Master

Bluey es uno de los personajes más amados por los niños en la actualidad, por eso este rompecabezas puede ser un excelente regalo. En realidad es un paquete con 5 distintas imágenes para armar, y contiene 56 piezas resistentes de madera. Resulta una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y sin pantallas.

3. De Paw Patrol

|Crédito: Spin Master / Ravensburger

Aquí tenemos un set de 3 hermosos rompecabezas, cada uno con 49 piezas. Se trata de armar ilustraciones con algunos personajes de Paw Patrol, como Marshall, Skye, Chase y Rubble. Está impreso en cartón y sus piezas se ensamblan a la perfección.

4. Rompecabezas para niños de 3 a 5 años, dedicado al espacio

|Crédito: Mattel

Este es un rompecabezas para bebés, con la idea de que puedan resolverlo con ayuda de sus padres y dar rienda suelta a su imaginación al dar forma a los diseños coloridos. Son 42 piezas de madera e incluye bloques apilables.

5. De Spidey y sus Sorprendentes Amigos

|Crédito: Disney / Novelty

Si tu hijo o sobrino es fan del programa Spidey y sus Sorprendentes Amigos, le va a fascinar este set de 24 piezas, todas de tamaño considerable y que se ensamblan perfectamente para facilitar la tarea.

6. De Pixar

|Crédito: Disney / Novelty

Aquí no hay que decidirse: este set de rompecabezas contiene 4 imágenes, de Toy Story, Monsters Inc., Intensa-Mente y Buscando a Nemo. De ellos, 2 contienen 24 piezas y 2 se componen de 48.