Bo Peep cambió a Woody por ¿Keanu Reeves? ¡Te contamos todo sobre este muñeco de acción descontinuado en ‘Toy Story 4'!

¡Cuando se trata de 'Toy Story 4’ todo es emoción!

Tenemos nuevos detalles sobre la participación de Keanu Reeves en 'Toy Story 4' y sobre ¿su relación con Bo Peep?

Ya sabemos que Bo Peep regresará después de una larga espera, y que, las circunstancias la han cambiado bastante, en definitivamente ya no es esa delicada pastorcita que le robó el corazón a Woody, ahora, es fuerte, empoderada y está lista para luchar por sí misma.

Antes de que eso ocurriera, Bo Peep perdió a sus queridas ovejas, por lo que, indefensa, pidió ayuda ¿De quién? ¡De Keanu Reeves!

El personaje de Keanu Reeves, ‘Duke Kaboom’, es un juguete de acción discontinuado, que está inspirado en un personaje de videojuegos que causó furor en los años 90, y que, al paso del tiempo fue olvidado.

Duke Nukem, podría ser el personaje que está inspirando al juguete de acción al que Keanu le prestará su voz en la cuarta entrega de Toy Story.

Da clic y descubre más sobre el regreso de Bo Peep a 'Toy Story 4'.

