¿Cómo se preparó Brie Larson para convertirse en Capitana Marvel? ¡Mira este detrás de cámaras y descubre más!

Brie Larson está lista para convertirse en la primera superheroína que protagoniza una película de Marvel, y para estar al 100 por ciento, tomó el desafiante reto de prepararse físicamente durante varios meses.

Marvel liberó un detrás de cámaras para aumentar nuestra emoción por el estreno de Capitana Marvel en el mes de marzo, y en este, vemos a la protagonista en acción.

Capitana Marvel es una de las películas más esperadas del año, y Brie Larson nos adelanta que ha puesto todo su empeño para dar lo mejor en la pantalla grande.

Aquí puedes ver el video del detrás de cámaras que incluye secuencias de acción y parte del entrenamiento de nuestra tan esperada Capitana Marvel.