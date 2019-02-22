Contesta la trivia y llévate boletos para la divertidísima comedia y show que entretiene a toda la familia: Los Globetrotters.

Divertidísima comedia y un show sin igual que entretiene a toda la familia, y que continúa sorprendiendo a fans de todas las edades.

Los Globetrotters son espectaculares animadores del basketball, además de ser de los mejores atletas del planeta y el gran espectáculo que nos brindarán, sus presentaciones no tiene comparación en el Mundo entero.

Con un manejo mágico de la pelota, sorprendentes trucos de juego e increíbles clavadas y una interacción dinámica y divertida con el público, es un evento que no te puedes perder y que garantiza entretener a toda la familia, crear grandes emociones y memorias que durarán por siempre.

BASES: Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte del área Metropolitana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica. En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el incentivo.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

Los participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7. a) Los participantes deberán contestar correctamente el quiz de los Globetrotters que se muestra arriba.b) Tendrán que tomar una foto o captura de pantalla corroborando que contestaron correctamente el quiz. c) Deberán enviar la foto o captura en un tuit mencionando la cuenta de @AztecaSiete y el hashtag #GlobetrottersMéxico. El (los) posible(s) ganador(es) serán contactado(s) por mensaje directo vía Twitter al haber concluido la dinámica el día viernes 22 de febrero. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 corroborará la información del ganador el día viernes 22 de Febrero. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con el(los) participante(s) que haya(n) completado correctamente la dinámica y cumpla(n) con todas las bases y condiciones. b) En caso de que alguno de los participantes no responda en el tiempo establecido o no cumpla con las bases y condiciones de esta dinámica, se procederá a elegir el siguiente participante en orden consecutivo.

3. INCENTIVO

4 Boletos para Globetrotters México.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (los) ganador(es) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (los) ganador(es) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra el concurso, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por Azteca 7 en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados por mensaje directo.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica sólo es válida en el área Metropolitana.

VIII. Los afortunados que sean elegidos, en caso de ser factible, podrán recoger el incentivo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco (Periférico Sur 4121, col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México) en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o Área Metropolitana.

IX. NO está permitido el uso de bots. Se verificará la veracidad de las cuentas participantes.

X. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.XI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 10 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

XII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

XIIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.XVI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador: (i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.