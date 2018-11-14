¡'Dumbo’ ya está listo para sorprendernos con su live action! | Kidsiete
Este live action será dirigido por nuestro amado Tim Burton.
¡Por sorpresas no paramos!
En esta ocasión el encargado de traer ‘volando’ una buena nueva, fue el tierno y valiente Dumbo.
Y es que, la primera imagen oficial de este clásico de Disney que llegará a los cines en su versión de Acción de Real, bajo el comando de nuestro amado, Tim Burton.
¡Pero calma amigos! Tendremos que esperar hasta marzo de 2019 para ver la pieza final de este consentido clásico de Disney.
Y no podemos estar más que emocionados, ya que, Dumbo llegará a la pantalla grande de la “pata” de un gran elenco de súper lujo:
Eva Green
Colin Farrell
Michael Keaton
Danny DeVito
Alan Arkin