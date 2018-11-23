¡El gran héroe de acción, Keanu Reeves forma parte del súper elenco de ‘Toy Story 4’! Y Tim Allen fue quien destapó la sorpresa.

Una nueva sorpresa de ‘Toy Story 4’ fue revelada y en esta ocasión se trata de una gran sorpresa: Keanu Reeves, quien también forma parte de esta épica aventura.

La cuarta entrega de este clásico consentido de Disney, no sólo tendrá aventura y nostalgia, si no que, además tendremos muchísimas sorpresas (o al menos de eso nos hemos enterado a través de algunos spoilers que se les han escapado a los actores).

En esta ocasión, Tim Allen, quien presta su voz a nuestro simpático héroe intergaláctico, Buzz Ligthyear, fue quien reveló esta SORPRESOTA:

"Keanu Reeves tiene un papel enorme. De hecho, él mismo dijo, tan amable y maravilloso como es, que, su personaje sonaba muy parecido a Buzz, y es verdad que se dan un aire. Así que lo suavizaron un poco.”

Y sí, podría ser que el personaje de Keanu sea pariente de Buzz o tal vez su enemigo.

Tendremos que estar pendientes de los detalles que lleguen a escaparse.

Recuerda que Toy Story 4 llegará a la pantalla grande en junio de 2019.

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