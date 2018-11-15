¡El tráiler de ‘Dumbo’ es todo lo que necesitas para que tu día sea hermoso! | Kidsiete

Este tierno elefante nos derrite de ternura con su nostálgica mirada.





El primer tráiler oficial del live action de ‘Dumbo’ que dirige nuestro amado Tim Burton ya está circulando y no te lo puedes perder, porque verlo hará que tu día sea hermoso.





Mira el tráiler oficial de ‘Dumbo’, el live action de Tim Burton



Este clásico de Disney fue presentado en la pantalla grande por primera vez en 1941, claro está, en aquella ocasión se trató de una película animada. TE RECOMENDAMOS VER: ¡Checa las primeras fotos del live action de Dumbo!

En junio pudimos conocer el primer tensare de esta fantástica producción, pero esa fue apenas una probadita de todo lo que nos espera.

Disfrutaremos de este increíble live action de Disney en marzo de 2019.

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