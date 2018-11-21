¡Esta no la veíamos venir! El próximo cameo de Stan Lee está más cerca de lo que todos pensábamos ¡Será para WiFi Ralph!
Stan Lee aparece en una escena de esta película de Disney y sorprende a todos, ya que, esta aparición es la primera desde que nos despedimos de él.
Nos despedimos de Stan Lee hace unas semanas, pero, parece que sus campos todavía siguen rindiendo frutos, pues, ahora tendrá una nueva participación, en esta ocasión se trata de su aparición en 'WiFi Ralph’.
Esta es una sorpresa que no veíamos venir, pero, ahora que lo sabemos estamos entre un punto de alegría y llanto.
Stan Lee, fue el padre de Spider Man y también de muchos otros súperheroes de Marvel que nos han hecho soñar con la grandeza que puede alcanzar el ser humano (y algunos extraterrestres).
Esta es una gran sorpresa para todos los fanáticos y seguidores del genial Stan Lee.