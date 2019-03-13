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¡Estas princesas te harán soñar! Descubre las historias de Jasmín y Tiana en menos de cinco minutos.

Estas princesas ya se unieron a la colección cortos de Disney y tú no te puedes perder sus fascinantes historias.

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Escrito por: TV Azteca Digital

Celebrando a las princesas, Disney creó una serie de cortos que nos llevan de la mano por sus fascinantes historias, y estas son narradas por niñas. 

  

Las historias de Tiana y Jasmín ya las puedes conocer en menos de cinco minutos, estamos seguros de que ¡Te harán soñar! 

Tiana Kidsiete
Tiana Kidsiete

Descubriendo a la Princesa y el Sapo nos muestra la historia de Tiana, quien sueña con tener su propio restaurante y un día es confundida con una princesa inicia una increíble aventura. 

 


  

Mientras que la encantadora princesa Jasmín, nos espera en Descubriendo a Aladdín, donde descubriremos que las paredes de un palacio, no son impedimento para que los sueños se cumplan. 

  


  

¡No esperes más descubre a todas las princesas Disney! 