¡Estas princesas te harán soñar! Descubre las historias de Jasmín y Tiana en menos de cinco minutos.
Estas princesas ya se unieron a la colección cortos de Disney y tú no te puedes perder sus fascinantes historias.
Celebrando a las princesas, Disney creó una serie de cortos que nos llevan de la mano por sus fascinantes historias, y estas son narradas por niñas.
Las historias de Tiana y Jasmín ya las puedes conocer en menos de cinco minutos, estamos seguros de que ¡Te harán soñar!
Descubriendo a la Princesa y el Sapo nos muestra la historia de Tiana, quien sueña con tener su propio restaurante y un día es confundida con una princesa inicia una increíble aventura.
Mientras que la encantadora princesa Jasmín, nos espera en Descubriendo a Aladdín, donde descubriremos que las paredes de un palacio, no son impedimento para que los sueños se cumplan.
¡No esperes más descubre a todas las princesas Disney!